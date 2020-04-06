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وزير خارجية بريطانيا ينوب عن رئيس الوزراء بعد تدهور حالته الصحية

09:37 م الإثنين 06 أبريل 2020
وزير خارجية بريطانيا ينوب عن رئيس الوزراء بعد تدهور حالته الصحية

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

وكالات:

طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه، بعد تدهور الحالة الصحية لجونسون، ونقله للعناية المركزة، بسبب استمرار معاناة بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت السلطات البريطانية، أن رئيس الوزراء دخل العناية المركزة، بعد استمرار معاناته بأعراض فيروس كورونا المستجد.

دومينيك راب بريطانيا فيروس كورونا بوريس جونسون

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رويترز نقلا عن مصادر: جونسون لا يزال واعيًا حتى الآن

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