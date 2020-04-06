وزير خارجية بريطانيا ينوب عن رئيس الوزراء بعد تدهور حالته الصحية
وكالات:
طلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من وزير الخارجية دومينيك راب، أن ينوب عنه، بعد تدهور الحالة الصحية لجونسون، ونقله للعناية المركزة، بسبب استمرار معاناة بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأعلنت السلطات البريطانية، أن رئيس الوزراء دخل العناية المركزة، بعد استمرار معاناته بأعراض فيروس كورونا المستجد.
الخبر التالى:رويترز نقلا عن مصادر: جونسون لا يزال واعيًا حتى الآن
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