رئيس وزراء بريطانيا يدخل العناية المركزة بعد استمرار معاناته بكورونا

وطلب رئيس الوزراء البريطاني، من وزير خارجيته، أن ينوب عنه حتى يتماثل للشفاء.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأحد، أنه يتواصل مع فريقه من أجل مكافحة فيروس كورونا المتحور، وذلك غداة دخوله إلى أحد المستشفيات بسبب استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا الذي كان تم إعلان إصابته به قبل عشرة أيام.

وكتب جونسون، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، :"الليلة الماضية، وبناء على نصيحة طبيبي، ذهبت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الاعتيادية، حيث ما زلت أعاني من أعراض فيروس كورنا، حالتي جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".