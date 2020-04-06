رئيس وزراء بريطانيا يدخل العناية المركزة بعد استمرار معاناته بكورونا
وكالات:
أعلنت السلطات البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون دخل العناية المركزة، بعد استمرار معاناته بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وطلب رئيس الوزراء البريطاني، من وزير خارجيته، أن ينوب عنه حتى يتماثل للشفاء.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأحد، أنه يتواصل مع فريقه من أجل مكافحة فيروس كورونا المتحور، وذلك غداة دخوله إلى أحد المستشفيات بسبب استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا الذي كان تم إعلان إصابته به قبل عشرة أيام.
وكتب جونسون، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، :"الليلة الماضية، وبناء على نصيحة طبيبي، ذهبت إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الاعتيادية، حيث ما زلت أعاني من أعراض فيروس كورنا، حالتي جيدة وأتواصل مع فريقي، حيث نعمل معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".
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