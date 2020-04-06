مقتل ضابط أمريكي في دير الزور بسوريا

وكالات

قتل ضابطًا أمريكيًا واثنين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصور بريف دير الزور، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سورية.

وبحسب وسائل الإعلام السورية، فإنهم قتلوا في كمين نفذه مجهولون استهدف عدة آليات عسكرية.

وأشارت إلى أن الضابط قد تم نقله إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.