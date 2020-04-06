مقتل ضابط أمريكي في دير الزور بسوريا
09:21 م الإثنين 06 أبريل 2020
وكالات
قتل ضابطًا أمريكيًا واثنين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصور بريف دير الزور، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام سورية.
وبحسب وسائل الإعلام السورية، فإنهم قتلوا في كمين نفذه مجهولون استهدف عدة آليات عسكرية.
وأشارت إلى أن الضابط قد تم نقله إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.
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