أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مسلحون مجهولون يقتلون 23 شخصًا شمال مالي

08:12 م الإثنين 06 أبريل 2020
مسلحون مجهولون يقتلون 23 شخصًا شمال مالي

تعبيرية

باماكو - (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، مساء اليوم الاثنين، أن مسلحين مجهولين قتلوا 23 شخصًا في شمال مالي.

وأضافت الوكالة : "هاجم مسلحون مجهولون كانوا على متن سيارات ودراجات نارية معسكر بامبا العسكري، اليوم، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا".

وأشارت إلى أن المهاجمين أحرقوا المخيم الذي دمر بالكامل وتضرر مخزون المياه مما خلف صدمة لدى سكان القرية التي تبعد 220 كلم من مدينة غاو.

هذا المحتوى من

مسلحون مجهولون مالي معسكر بامبا العسكري

الخبر التالى:

نيويورك تدرس إقامة مدافن مؤقتة نتيجة امتلاء المشارح بضحايا كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأكثر مأساة.. 10 دول تخطّت عتبة الألف وفاة بـ"كورونا" (تفاعلي)