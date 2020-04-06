مسلحون مجهولون يقتلون 23 شخصًا شمال مالي

باماكو - (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، مساء اليوم الاثنين، أن مسلحين مجهولين قتلوا 23 شخصًا في شمال مالي.

وأضافت الوكالة : "هاجم مسلحون مجهولون كانوا على متن سيارات ودراجات نارية معسكر بامبا العسكري، اليوم، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا".

وأشارت إلى أن المهاجمين أحرقوا المخيم الذي دمر بالكامل وتضرر مخزون المياه مما خلف صدمة لدى سكان القرية التي تبعد 220 كلم من مدينة غاو.