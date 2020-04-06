المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي المصابين إلى 1120 حالة، كما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأصدر ملك المغرب محمد السادس، أمس الأحد، عفو رئاسي، لأكثر من 5 آلاف سجين خشية انتشار فيروس كورنا في السجون.

وأوضح بيان وزارة العدل، أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على "معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم".