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الأردن: حالة وفاة واحدة و4 إصابات جديدة بكورونا

07:58 م الإثنين 06 أبريل 2020
الأردن: حالة وفاة واحدة و4 إصابات جديدة بكورونا

الأردن

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن إجمالي أعداد وفيات كورونا في البلاد ارتفع إلى 6 حالات، بعد تسجيل وفاة واحدة اليوم الاثنين.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 349 إصابة، و16 حالة تماثلت للشفاء، وغادروا مستشفيات العزل اليوم.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية، ارتفاع عدد مخالفات حظر التجول خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1036 مخالفة وضبط 558 مركبة مخالِفة.

الأردن وفيات كورونا فيروس كورونا مستشفيات العزل وزارة الصحة الأردنية

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