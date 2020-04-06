الأردن: حالة وفاة واحدة و4 إصابات جديدة بكورونا

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن إجمالي أعداد وفيات كورونا في البلاد ارتفع إلى 6 حالات، بعد تسجيل وفاة واحدة اليوم الاثنين.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 349 إصابة، و16 حالة تماثلت للشفاء، وغادروا مستشفيات العزل اليوم.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية، ارتفاع عدد مخالفات حظر التجول خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1036 مخالفة وضبط 558 مركبة مخالِفة.