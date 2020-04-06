الجزائر: 21 وفاة و103 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 103 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1423، و21 وفاة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي وفيات كورونا في الجزائر إلى 173 حالة وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، حددت ساعات العمل المطبقة لمستخدمي المؤسسات والادارات العمومية المتواجدة بالولايات التي تخضع للحجر المنزلي الجزئي، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 الى 19 أبريل الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لهذه المديرية.