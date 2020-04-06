مفاوضات ماراثونية في إسرائيل لتشكيل ائتلاف حكومي قبل عيد الفصح

تل أبيب - (د ب أ)

يواصل أبرز حزبين سياسيين في إسرائيل، اليوم الاثنين، المفاوضات الماراثونية من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، قبل عطلة عيد الفصح اليهودي، التي تستمر أسبوعا ، وتبدأ مع غروب بعد غد الأربعاء.

وجاء في بيان مشترك للحزبين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من حزب ليكود اليميني، ورئيس الأركان السابق بيني جانتس من حزب أزرق وأبيض الذي ينتمي إلى تيار الوسط، "التقيا صباح اليوم للتوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل حكومة طوارئ وطنية".

وذكرت مسؤولة بارزة في حزب "أزرق أبيض" :"الجميع حريصون على الانتهاء من التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، يا حبذا قبل عيد الفصح".

وقالت المسؤولة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "أزرق أبيض" سيشارك فقط في حكومة طوارئ وطنية مع حزب "ليكود" اليميني برئاسة نتنياهو، إذا ما التزم ليكود "بحماية الديمقراطية ... والانضمام إلى الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والسرعة".

وأكدت أن إحدى القضايا التي تتم مناقشتها تتعلق بما إذا كان حزبها سيوافق على إصرار نتنياهو على توسيع سيادة إسرائيل على مناطق تمثل 30% من الضفة الغربية المحتلة، والتي سوف تصبح جزءا من إسرائيل بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل للسلام في الشرق الأوسط.

وذكرت إذاعة جيش إسرائيل أن الجانبين "اقتربا" أكثر من ذي قبل لتوقيع اتفاق منذ انتهاء ثالث انتخابات تجرى في عام واحد بشكل غير مسبوق في الثاني من آذار/مارس بدون إحراز أي أغلبية واضحة. ولكن مسؤولي ليكود قالوا في وقت سابق إن المفاوضات قد تنهار.

وذكرت قناة تلفزيونية بارزة أن جانتس سبق أن وافق على ضم أحادي خلال شهرين ونصف لبعض مناطق الضفة الغربية، بانتظار موافقة الولايات المتحدة. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا يعني غور الأردن أو مستوطنات رئيسية معينة.

ولكن لن يتم تعيين قضاة جدد إلا بموافقة "أزرق وأبيض"، حسبما ذكرت "قناة 12" مضيفة أن الحكومة سوف تضم أكثر من 30 وزيرا.

وبرر جانتس قبوله بالدخول في مفاوضات مع نتنياهو، عكس ما كان يتعهد به خلال الأشهر الماضية، بأن إسرائيل لا يمكن أن تتحمل المضي إلى انتخابات رابعة، وأن إسرائيل إنما تحتاج حكومة طوارئ لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت تقارير إلى أن جانتس وافق على التناوب على رئاسة الوزراء، بحيث يشغل نتنياهو المنصب للأشهر الثمانية عشر الأولى، على أن يتولى جانتس المنصب بداية من تشرين أول/أكتوبر من عام 2021 .

وأفاد بيان مشترك لحزب العمل اليساري وتحالف "أزرق أبيض" بأن الحزب سينضم للتحالف مما يمهد الطريق على ما يبدو للانضمام لحكومة طوارئ أيضا.