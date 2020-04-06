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العراق يسجل 3 وفيات و70 إصابة جديدة بكورونا

05:50 م الإثنين 06 أبريل 2020
العراق يسجل 3 وفيات و70 إصابة جديدة بكورونا

مواطنون عراقيون

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 وفياة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) فضلاً عن تسجيل 70 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلاً عن وزارة الصحة في العراق، أن إجمالي أعداد وفيات كورونا ارتفع إلى 64 حالة وفاة، فيما وصلت أعداد إصابات كورونا المستجد في البلاد، إلى 1031 حالة.

وزارة الصحة في العراق فيروس كورونا العراق

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