واشنطن تعتزم دعوة الرياض لعقد لقاء وزراء طاقة "مجموعة العشرين"

وكالات:

أعلن وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت، اليوم الإثنين، أن واشنطن تعتزم دعوة السعودية، كدولة ترأس حالياً مجموعة العشرين الكبار، لعقد اجتماع لوزراء الطاقة للدول الأعضاء.

ونقلت بلومبرج عن بروليت، لقناة "فوكس" الإخبارية قوله: " "الولايات المتحدة ستدعو السعودية، كرئيسة لمجموعة العشرين، لعقد اجتماع لوزراء الطاقة بنهاية الأسبوع وأعتقد أنه سيعقد."

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أفادت الوكالة بأن المسؤولين في قطاع النفط، يدعون لعقد اجتماع لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين يوم الجمعة ، 10 أبريل ، بما في ذلك وبهدف جذب الولايات المتحدة إلى محادثات النفط.

وفي سياق رده على سؤال عن إمكانية فرض رسوم أميركية على واردات النفط ، أجاب برويت: "تتم مناقشة جميع الخيارات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وعد في وقت سابق من اليوم بفرض، رسوم "كبيرة للغاية" على واردات النفط إلى البلاد، إذا لم تتمكن روسيا والمملكة العربية السعودية من التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج وفي حال بقيت الأسعار عند مستواها الحالي. وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن رئيس وزراء أكبر مقاطعة كندية منتجة للنفط "ألبرتا"، جيسون كيني ، أنه ليس الولايات المتحدة فقط، بل كندا أيضاً تناقش فرض رسوم على واردات النفط من روسيا والمملكة.