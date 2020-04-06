فلسطين: إصابات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 253 حالة

وكالات

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية العميد غسان نمر، اليوم الاثنين، إنه جرى تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 16 والإجمالية في فلسطين إلى 253 إصابة، مؤكدًا أن الأسبوعين المقبلين هما أسبوعان حاسمان.

وأضاف نمر، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس كورونا، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسيطينة "وافا" أن الإصابة الجديدة لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل إسرائيل، والعمال الأربعة من بني نعيم هم ضمن مجموعة 47 عاملاً تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، والأجهزة الأمنية تقوم بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلي، مشيرًا إلى أنهم لم يختلطوا بأحد.

وتابع أنه يوجد 23 حالة تشافي منها 5 في المحافظات الجنوبية، مبينا أن من بين المصابين 167 من الذكور، و86 إناثا من ضمنها حالة الوفاة التي سجلت قبل أيام في بلدة بدو