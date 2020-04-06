الأكثر مأساة.. 10 دول تخطّت عتبة الألف وفاة بـ"كورونا" (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

تخطّت 10 دول في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية عتبة الألف وفاة جراء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19"، بواقع 63,297 ألف حالة مُجمّعة، من إجمالي أكثر من 70 ألف حالة عالميًا منذ بدء رحلة تفشي انتشار الوباء القاتل في مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي ومنها إلى العالم.

وفيما تتركز غالبية تلك الدول في القارة العجوز، تصدّرت إيطاليا قائمة تلك الدول بواقع 15 ألف وفاة، تلتها إسبانيا بـ13 ألفًا، ثم الولايات المتحدة بـ 9 آلاف. في التقرير التفاعلي التالي يرصد "مصراوي" الدول التي سجّلت أكثر من ألف وفاة جراء الوباء الفتّاك.