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الصحة العالمية تجدد تأكيدها أن اليمن لا يزال خاليا من كورونا

03:47 م الإثنين 06 أبريل 2020
الصحة العالمية تجدد تأكيدها أن اليمن لا يزال خاليا من كورونا

منظمة الصحة العالمية

عدن - أ ش أ

جددت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين تأكيدها أن اليمن لا يزال خاليا من فيروس كورونا المستجد.

وأكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني، في بيان جديد حول شائعات انتشار كورونا في البلاد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح اليوم .

وأشار موساني إلى أن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يوميا، مضيفا" أنه لم تسجل أي حالة إصابة حتى الآن".

وأوضح أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، لافتا إلى أن نحو 333 فريق استجابة سريعا يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات، ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع فيروس كورونا.

وكان اليمن أعلن عن أول حالة كورونا ظهرت عند حدوده مع سلطنة عمان، بعد اكتشاف إصابة سائق شاحنة باكستاني بالفيروس قبل دخوله البلاد، فيما حجرت السلطات الصحية في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة شرق اليمن، والمحاذية لسلطنة عمان، السائق بعدما رفضت الأخيرة إعادته إلى أراضيها.

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منظمة الصحة العالمية اليمن فيروس كورونا

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