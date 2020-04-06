اليونان: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 76 حالة

أثينا- أ ش أ

أعلنت اليونان أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 76 حالة، اليوم الاثنين، بعد وفاة ثلاثة مرضى.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أنه وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة فقد تم الإبلاغ عن 1735 حالة مؤكدة؛ 54.9 % منهم من فئة الرجال.

وكانت السلطات اليونانية قد فرضت الحجر الصحي على منشأة ثانية للمهاجرين هذا الأسبوع بعدما أثبتت الفحوص إصابة رجل عمره 53 عاما بفيروس كورونا المستجد.