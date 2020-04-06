العراق: تسجيل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في البصرة
بغداد - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى تماثل 10 آخرين للشفاء.
وذكر إعلام دائرة الصحة بالبصرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة أصبح 141 حالة، وعدد حالات الشفاء بلغ 48 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 11 حالة.
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