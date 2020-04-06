العراق: تسجيل 9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في البصرة

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى تماثل 10 آخرين للشفاء.

وذكر إعلام دائرة الصحة بالبصرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - أن العدد الكلي للحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة أصبح 141 حالة، وعدد حالات الشفاء بلغ 48 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 11 حالة.