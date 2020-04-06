الرئاسة الفلسطينية تسلم 300 طرد غذائي لمخيم نور شمس في ظل أزمة كورونا

رام الله - أ ش أ

سلمت مسؤولة ملف المساعدات الإنسانية في الرئاسة الفلسطينية اللواء رائدة فارس، اليوم الاثنين، 300 طرد غذائي إلى لجنة خدمات مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأشارت فارس في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى اهتمام الرئيس الفلسطيني بجميع قضايا المواطنين ومساعدتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب جائحة كورونا، موضحة أن هذه الطرود سيتم توزيعها إلى مستحقيها من الحالات المعوزة والمحتاجة والفقيرة في المخيم.

من جهته قدم رئيس لجنة خدمات المخيم طه إيراني، الشكر للرئيس الفلسطيني على لفتته الكريمة واهتمامه الدائم لشعبه في كل ركن من فلسطين، مشيرا إلى أهميتها في هذا الوقت الذي يعيش فيه شعبنا، خاصة في المخيمات، ظروفا معيشية صعبة.

وأضاف أنه سيتم توزيع هذه الطرود إلى مستحقيها من الحالات الاجتماعية المعدومة، وطبقة العمال ممن انقطعت بهم سبل كسب العيش في أماكن عملهم في المحافظات، لافتا إلى أنه تم توفير طرود أخرى بتبرع من أهالي الخير في المحافظة لإيصالها لمستحقيها.