مفوضان أوروبيان: أوروبا ليس أمامها إلا إظهار التضامن والوحدة

بروكسل - (د ب ا):

قال مفوضا الاقتصاد والسوق الأوروبية الموحدة باولو جنتيلوني وتيري بريتون إن أوروبا ليس أمامها إلا إظهار التضامن والوحدة.

وكتبا في مقال رأي بعدة صحف أوروبية " في الوقت الذي نواجه فيه أحد أكثر التحديات صعوبة منذ عقود. أوروبا ليس أمامها إلا الوحدة والتضامن".

ويشار إلى أنه من المقرر أن يناقش وزراء المالية الأوروبيين غدا الثلاثاء ثلاثة خيارات هى : تدشين خط ائتمان من آلية الاستقرار الأوروبية، و وضع آلية قروض اقترحتها المفوضية لدفع أجور العاملين المعرضين لفقد وظائفهم، و تدشين صندوق ضمان من بنك الاستثمار الأوروبي.

ويدعم المفوضان هذه الخيارات، ولكن قالا إنه سوف يكون من الضروري إدراج" محور رابع". وقالاإنه : من الممكن على سبيل المثال أن يأخذ شكل صندوق أوروبي يتم تدشينه لغرض يمكنه إصدار سندات طويلة المدى، تقتصر تماما على الإقتراض المرتبط بالتعافي من الأزمة الحالية.

ويشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين تدعم مقترح إصدار سندات مشتركة، رغم أنها رسميا تؤكد أن جميع الخيارات مطروحة.