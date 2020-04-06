أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رئيس البرلمان الكويتي: أزمة كورونا كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات

12:28 م الإثنين 06 أبريل 2020
رئيس البرلمان الكويتي: أزمة كورونا كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم

الكويت - أ ش أ
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات في الكويت.
وأضاف الغانم –في تصريحات للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين– أن التكدس السكاني في بعض المناطق، وترك العمالة الهامشية في الشارع، لا يكون إلا بوجود متواطئ وتاجر إقامات.
وطالب الغانم الحكومة الكويتية بتحميل تجار الاقامات الذين يتاجرون بالبشر، وزر كل ما يحدث من ظلم الآن، وأن تحملهم أيضا تكلفة ايجاد مخيمات أو معسكرات أو حلول بديلة، قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.

هذا المحتوى من

مرزوق علي الغانم الكويت البرلمان الكويتي فيروس كورونا

الخبر التالى:

مفوضان أوروبيان: أوروبا ليس أمامها إلا إظهار التضامن والوحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقدم موعد صرف مرتبات أبريل.. اعرف المواعيد