رئيس البرلمان الكويتي: أزمة كورونا كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات
الكويت - أ ش أ
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات في الكويت.
وأضاف الغانم –في تصريحات للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي، اليوم الاثنين– أن التكدس السكاني في بعض المناطق، وترك العمالة الهامشية في الشارع، لا يكون إلا بوجود متواطئ وتاجر إقامات.
وطالب الغانم الحكومة الكويتية بتحميل تجار الاقامات الذين يتاجرون بالبشر، وزر كل ما يحدث من ظلم الآن، وأن تحملهم أيضا تكلفة ايجاد مخيمات أو معسكرات أو حلول بديلة، قبل أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.
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