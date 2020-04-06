أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

إسبانيا تسجل 637 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

12:16 م الإثنين 06 أبريل 2020
إسبانيا تسجل 637 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الحجر الصحي في إسبانيا

مدريد- (د ب ا):

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الاثنين تسجيل 637 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13055 حالة.

كما أضافت السلطات أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 135032 حالة.

إسبانيا وفيات كورونا السلطات الصحية الإسبانية فيروس كورونا

الخبر التالى:

تسجيل حالة وفاة وعشرين إصابة جديدة بـ"كورونا" في قبرص

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقدم موعد صرف مرتبات أبريل.. اعرف المواعيد