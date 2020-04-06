إسبانيا تسجل 637 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
12:16 م الإثنين 06 أبريل 2020
مدريد- (د ب ا):
أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الاثنين تسجيل 637 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13055 حالة.
كما أضافت السلطات أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 135032 حالة.
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