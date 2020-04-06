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فلسطين: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

12:11 م الإثنين 06 أبريل 2020
فلسطين: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ):

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 246.

وأوضح الشخرة -في الإيجاز الصحفي الصباحي عن مستجدات فيروس كورونا بفلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الاصابات سجلت لعائلتين في قريتي بدو وقطنة.

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وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة فيروس كورونا

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