فلسطين: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا

رام الله- (أ ش أ):

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 246.

وأوضح الشخرة -في الإيجاز الصحفي الصباحي عن مستجدات فيروس كورونا بفلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الاصابات سجلت لعائلتين في قريتي بدو وقطنة.