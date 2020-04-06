فلسطين: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا
رام الله- (أ ش أ):
أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 246.
وأوضح الشخرة -في الإيجاز الصحفي الصباحي عن مستجدات فيروس كورونا بفلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الاصابات سجلت لعائلتين في قريتي بدو وقطنة.
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