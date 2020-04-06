فلسطين: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 252

رام الله - أ ش أ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم،اليوم الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد اصابات اليوم إلى 15، والحصيلة الاجمالية إلى 252 حالة.

وقال ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن الإصابات الـ15 توزعت على مناطق: بدو شمال غرب القدس إصابة واحدة، وقرية الجديرة شمال غرب القدس 6 إصابات، وقرية قطنة شمال غرب القدس 4 إصابات، وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل 3 إصابات، وقرية خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله، والبيرة إصابة واحدة .