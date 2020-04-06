اتخاذ إجراءات نظافة جديدة في تعقيم الطائرات بعد استئناف الرحلات

برلين- (د ب أ):

ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي أن الهواء في كبائن بالطائرات شبه معقم بفضل مرشحات تلتقط أكثر من 99 بالمئة من الميكروبات.

إلا أن المخاوف العالمية بشأن انتشار الفيروسات في المساحات المكتظة تجبر المسؤولين إلى إعادة التفكير في إجراءات النظافة على متن الطائرات.

وقال اتحاد النقل الجوي الدولي في جنيف إن المسافرين جوا سوف يواجهون إجراءات نظافة إضافية عندما تستأنف خطوط الطيران رحلاتها مجددا بعد أزمة فيروس كورونا.

وتناقش صناعة الطيران هذه المسألة مع السلطات، حسبما قال رافايل شفارتسمان، الرئيس الإقليمي لأوروبا باتحاد النقل الجوي الدولي. وأضاف: "سوف يتم وضع إجراءات معينة".

وتتوقع خطوط الطيران الأوروبية تراجع الطلب على التذاكر بواقع 46 بالمئة جراء الجائحة، ما يسفر عن فقد عائدات بقيمة 76 مليار العام الجاري.

وسيرت شركات الطيران في 25 مارس 5800 رحلة جوية في أوروبا مقارنة بأكثر من 29 ألف قبل بداية أزمة فيروس كورونا.