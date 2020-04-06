أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الديموقراطيون في الكونجرس يدفعون باتجاه مساعدة قطاع الطيران تجنبا لتسريح موظفين

10:38 ص الإثنين 06 أبريل 2020
الديموقراطيون في الكونجرس يدفعون باتجاه مساعدة قطاع الطيران تجنبا لتسريح موظفين

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي

واشنطن- (أ ف ب):

طالب المسؤولون الديموقراطيّون في الكونجرس الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب الأحد الإسراع في إنقاذ شركات الطيران في مواجهة كوفيد-19، وذلك تجنّبًا لتسريح موظّفين، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة رسالةً بعثها المسؤولون الديموقراطيّون إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين قالوا فيها "نحضّكم على إبرام اتّفاقيات للدّعم المباشر للأجور، بشكل سريع وعادل".

وقالت الرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلّية الديموقراطيّة في مجلس الشيوخ تشاك شومر في هذه الرسالة، "يجب ألا تكون المساعدة مصحوبة بشروط غير معقولة قد تدفع صاحب عمل إلى اختيار الإفلاس" بدلاً من الإبقاء على موظّفيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الديموقراطيّين "يدركون الحاجة (...) إلى حماية أموال دافعي الضرائب المستخدمة لإنقاذ" قطاع الطيران، لكنّهم يشدّدون في المقابل على أنّ "الإدارة يجب أن تضمن التزام الشركات بحماية العمّال".

وتعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، وقد اضطرّت إلى تعليق غالبيّة نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.

هذا المحتوى من

الكونجرس الديموقراطيون دونالد ترامب كوفيد-19 نانسي بيلوسي فيروس كورونا

الخبر التالى:

بارقة أمل في أوروبا وأسبوع صعب في الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شبورة وتراجع الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع