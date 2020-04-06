ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا إلى 331 حالة في سلطنة عمان

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزراة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في السلطنة إلى 331حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم ، إن 61 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .