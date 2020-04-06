ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا إلى 331 حالة في سلطنة عمان
مسقط - (د ب أ):
أعلنت وزراة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في السلطنة إلى 331حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم ، إن 61 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء ، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة .
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1173
عدد المصابين
-
247
عدد المتعافين
-
78
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1267631
عدد المصابين
-
261134
عدد المتعافين
-
69304
عدد الوفيات
إعلان