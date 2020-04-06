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نيوزينلدا تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:36 ص الإثنين 06 أبريل 2020
نيوزينلدا تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

ولينجتون - (د ب ا):

سجلت نيوزيلندا اليوم الاثنين 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 1106.

وقال مدير قطاع الصحة العامة آشلي بلوفيلد في مؤتمر صحفي إنه تم تسجيل 176 حالة شفاء من الفيروس.

وقد سجلت نيوزيلندا حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن.

من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن أنه تم إدراج نحو 876 ألف مواطن في برنامج الدعم الحكومي، الذي تم وضعه لمساعدة الشركات والعاملين المتضررين على المدى القصير من تداعيات فيروس كورونا.

وقد قدم البرنامج حتى الآن 3ر5 مليار دولار نيوزيلندي.

فيروس كورونا نيوزينلدا

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