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ترامب يلعن ولايتي داكاتو وديلاوير منطقتي كوارث ويجتمع بخلية الأزمة

11:59 م الأحد 05 أبريل 2020
ترامب يلعن ولايتي داكاتو وديلاوير منطقتي كوارث ويجتمع بخلية الأزمة

دونالد ترامب

كتب - محمد صفوت

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولايتين أمريكيتين جديدتين، هما داكوتا الجنوبية وديلاوير، منطقتي كوارث على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكر، ترامب، اليوم الأحد، أنه سيعقد اجتماعًا مع خلية أزمة كورونا، في البيت الأبيض، لاستعراض مستجدات الأزمة وجهود الولايات في مكافحة انتشار الوباء.

وغرد الرئيس الأمريكي، عبر تويتر، قائلاً: "اجتمع اليوم مع خلية أزمة كورونا، في البيت الأبيض، ولا أعرف ما إذا كانت المستجدات تستعدى إلى عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع أم لا".

وتابع ترامب، في تغريديته: "ربما لا يعقد مؤتمرًا صحفيًا مثل كل يوم، لا أعرف ما الجديد".

وحذر ترامب، الأمريكيون من أسبوعيين مقبليين، ربما تصل أزمة كورونا إلى ذروتها.

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب: "نعلم الكثير حول العدو الخفي، إنه صعب وذكي، لكننا أكثر ذكائًا".

ترامب فيروس كورونا أمريكا تويتر ولاية داكاتو ولاية ديلاوير

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