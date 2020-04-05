ترامب يعلن ولايتي داكاتو وديلاوير منطقتي كوارث ويجتمع بخلية الأزمة

كتب - محمد صفوت

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، ولايتين أمريكيتين جديدتين، هما داكوتا الجنوبية وديلاوير، منطقتي كوارث على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكر، ترامب، اليوم الأحد، أنه سيعقد اجتماعًا مع خلية أزمة كورونا، في البيت الأبيض، لاستعراض مستجدات الأزمة وجهود الولايات في مكافحة انتشار الوباء.

وغرد الرئيس الأمريكي، عبر تويتر، قائلاً: "اجتمع اليوم مع خلية أزمة كورونا، في البيت الأبيض، ولا أعرف ما إذا كانت المستجدات تستعدى إلى عقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع أم لا".

وتابع ترامب، في تغريديته: "ربما لا يعقد مؤتمرًا صحفيًا مثل كل يوم، لا أعرف ما الجديد".

وحذر ترامب، الأمريكيون من أسبوعيين مقبليين، ربما تصل أزمة كورونا إلى ذروتها.

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب: "نعلم الكثير حول العدو الخفي، إنه صعب وذكي، لكننا أكثر ذكائًا".