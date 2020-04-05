رئيس وزراء العراق المكلف: لا نحتاج لقوات أجنبية على أراضينا

بغداد - (د ب ا )

صرح رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، مساء اليوم الأحد، أن بلاده لاتحتاج لتواجد قوات أجنبية على أراضيه، وأن القوات العراقية قادرة على حماية البلاد.

وقال الزرفي في مقابلة مع تلفزيون العراقية، "أتعهد بعدم وجود خروقات أمنية عند حصول الحكومة على ثقة البرلمان ولا أسمح بأي قصف أمريكي وأن قوات التحالف جاءت للعراق لمساعدة القوات العراقية في القتال ضد داعش ".

وأضاف، "لا نحتاج إلى جيش أجنبي لحماية العراق وطالبت سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بجدولة انسحاب القوات الأمريكية خلال العام الحالي ومطلع العام المقبل من العراق ولانحتاج إلى تواجد الجيوش الأجنبية".

وأكد أنع لا فائدة في المرحلة الراهنة من وجود جيوش أجنبية ونقدر مساعدة قوات التحالف للعراق في الحرب ضد داعش.

وتابع "لاوجود لأي فائدة من لجوء العراق إلى التسليح الاستراتيجي ولايوجد لدينا أي عداء ضد أية دولة وسنبعد العراق عن شبح الحرب والاعتداءات ولايمكن القبول بأي طرف يحاول خلق المشاكل في العراق".

وأكد رئيس الوزراء المكلف "نرحب بروؤس الأموال الإيرانية والأمريكية لدعم الاقتصاد العراقي".

وأوضح أن "إيران دولة جارة للعراق ولاننسى مساعدتنا عسكريا واقتصاديا وساهمت بدعم العراق في الحرب ضد داعش وأنا مرشح من النواب العراقيين وليس من أطراف إيرانية وأجنبية".

وقال الزرفي "إن الحكومة ستقدم إلى البرلمان الاسبوع المقبل وإن اجراء الانتخابات سيتصدر برنامجها".