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الصحة الفرنسية: وفيات فيروس كورونا اليومية تتراجع في بلادنا

11:44 م الأحد 05 أبريل 2020
الصحة الفرنسية: وفيات فيروس كورونا اليومية تتراجع في بلادنا

فيروس كورونا

باريس - (أ ش أ):

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن الحصيلة اليومية لوفيات وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، تراجعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم /الأحد/ - وفاة 357 شخصا اليوم في المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بـ 441 حالة وفاة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في المستشفيات إلى 5889 حالة.

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