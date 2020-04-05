فلسطين تسجل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 237 حالة

وكالات

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بتسجيل 3 إصابات جديدة في بلدتي بدو شمال غرب القدس، وسعير شمال شرق الخليل، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في فلسطين إلى 237 حالة إصابة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف المتحدث، في بيان صدر عنه في ساعة متأخرة من ليلة الأحد/الاثنين، أن الحالات الثلاث هي لسيدة خمسينية من بلدة سعير شمال شرق الخليل، وطفلين مخالطين لوالدتهما من قرية بدو شمال غرب القدس، والتي تخضع للحجر الصحي في فندق الكرمل برام الله.