المكسيك تسجل 2585 عملية قتل خلال مارس الماضي



مكسيكو سيتي - (د ب أ)

سجلت المكسيك، 2585 عملية قتل في مارس الماضي، ليصبح بذلك الشهر الأكثر دموية في عهد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وذلك حسب بيانات مفوضية الأمن الوطنى المكسيكية .

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، عن صحيفة "ريفورما" المحلية، أن ولاية جواناخواتو، سجلت أكبر عدد من حالات القتل عند 325 حالة.

وأضافت أن ولاية مكسيكو، حلت في المركز الثاني عند 282 حالة.