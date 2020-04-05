السعودية.. 17 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2402

وكالات:

أعلنت السلطات الصحية السعودية، إصابة 17 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 2402، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وفي إطار استعدادات المملكة لمواجهة كورونا، أعلن الهلال الأحمر السعودي أنه جهز أكثر من ألف إسعاف للمساعدة في مواجهة الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار الهلال الأحمر السعودي إلى وجود 485 مركزا و13 غرفة عمليات تشارك في مواجهة الوباء، بحسب (واس).