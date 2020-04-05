مقتل وإصابة 28 سجينة في قصف للحوثيين في تعز اليمنية

قذيقة اطلقها الحوثيون، على مقر السجن المركزي.

صنعاء - (د ب أ)

أفاد مصدر طبي يمني، اليوم الأحد، بمقتل واصابة 28 سجينة في مدينة تعز، وسط البلاد، جراء قذيقة اطلقها الحوثيون، على مقر السجن المركزي.

وقال عبد الرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة في مدينة تعز لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن مليشيا الحوثي قصفت مبنى قسم النساء في السجن المركزي بتعز، جنوب غربى المدينة، بقذيفة ما أسفر عن مقتل 5 سجينات وإصابة 23 آخريات.

وأوضح السامعي، أن هذه الحصيلة غير نهائية.

واستنكر السامعي، هذا الاستهداف وقال "قصف السجن جريمة ليس لها وصف المليشيا لا تعرف حتى قوانين الحروب ولا تفرق بين المدنيين والمسلحين".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا القصف حتى الان.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ سنوات.