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ملك السويد يشكر العاملين في المجال الطبي لمكافحتهم فيروس كورونا

10:50 م الأحد 05 أبريل 2020
ملك السويد يشكر العاملين في المجال الطبي لمكافحتهم فيروس كورونا

الملك كارل السادس عشر جوستاف

ستوكهولم - (د ب أ)

أعرب العاهل السويدي الملك كارل السادس عشر جوستاف، عن تقديره لجهود العاملين في المجال الطبي وغيرهم، في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال في خطاب تليفزيوني مساء اليوم الأحد "هذه مهمة ضخمة. إنها تتطلب شجاعة. وسوف تتطلب تحملا. أتقدم بخالص شكري لكل المشاركين في هذا العمل المهم للغاية ".

كما أعرب عن تقديره للمشاركين في ضمان "تلقي كبار السن الرعاية التي يحتاجون إليها، وقدرتنا على شراء الغذاء ، واستمرار عمل وسائل النقل العام".

وأشار الملك- الذي اعتلى العرش عام 1973 وهو في عمر 27 عاما- إلى أنه سيبلغ 74 عامًا في غضون أسابيع قليلة. وقال "هذا عمر كبير. ولكن هذا يعني أيضا أنني مررت بالعديد من الأزمات التي مرت بها بلادنا".

وأضاف "لقد رأيت كيف تساعدنا الأزمات على إعادة التقييم والتمييز بين المهم وغير المهم.. وهناك شيء واحد تعلمته وهو: مهما كانت الأزمة عميقة أو طويلة الأمد، فإنها ستنتهي في النهاية".

الملك كارل السادس عشر جوستاف السويد فيروس كورونا المجال الطبي

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