رابع مرة في 68 عاماً.. كورونا يجبر ملكة بريطانيا على مخاطبة شعبها



كتب - محمد صفوت

ألقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خطابًا نادرًا لشعبها، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلادها، بثته ومحطات التلفزيون المحلية والعالمية، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من إعلان إصابة ولى عهدها الأمير تشارلز أمير ويلز بالفيروس ودخوله الحجر الصحى.

وتعود البريطانيون، على رسائل الملكة السنوية في أعياد الميلاد، وخطاب افتتاح البرلمان في بداية كل عام برلماني جديد، ما شكل الخطاب الحالي ظهورًا نادرًا لملكة بريطانيا.

ويُعد خطاب اليوم، هو الرابع الذي وجهت فيه الملكة البريطانية، رسالة خاصة إلى المواطنين خلال فترة حكمها البالغة 68 عامًا، والتي أعتلت العرش البريطاني في فبراير عام 1952.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإنه تم تصوير الخطاب المتلفز بواسطة مصور واحد ارتدى ملابس عزل صحية بينما مارس بقية الطاقم الفني عملهم من غرفة أخرى.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن الخطاب من شأنه أن يطمئن المواطنين، وقد تم اتخاذ القرار بتسجيله وبثه بعد مشاورات مكثفة مع الحكومة، وذلك حسبما ذكر مراسلها للشؤون الملكية نيكولاس ويتشل.

وسجل الخطاب الملكي، الذي أذيع اليوم، أمس الأول الجمعة، بعد إعلان حصيلة وباء كورونا في بريطانيا، الذي سجل وقتها عددًا قياسيًا في أعداد الوفيات في البلاد منذ تفشي الوباء، حيث قتل يومها 708 شخصًا، ليرتفع إجمالي وفيات الوباء إلى 4313 شخصًا.

إليزابيث: سننتصر على كورونا

وقالت الملكة البريطانية البالغة 93 عامًا، في خطابها اليوم، إلى الشعب البريطاني، إن التاريخ سيذكر جهودكم وتوحدكم في مواجهة وباء كورونا.

وأضافت الملكة: "وقت يزداد صعوبة، زمن اضطراب في حياة بلدنا جلب الحزن للبعض وصعوبات مالية لكثيرين، وتغيرات هائلة في الحياة اليومية لنا جميعا"

وتابعت إليزابيث الثانية: "آمل أنه في السنوات المقبلة سيكون الجميع قادرين على أن يفخروا بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي، والذين يأتون بعدنا سيقولون إن البريطانيين من هذا الجيل كانوا أقوياء".

حرب الخليج 1991

شاركت القوات البريطانية، في حرب الخليج عام 1991، بالتعاون مع جيوش أخرى.

ووجهت الملكة البريطانية وقتها، خطابًا هو الأول من نوعه، إلى الشعب البريطاني، أعربت خلاله عن آملها في نجاح القوات البريطانية المعنية وحلفائها، وأن يكون هناك سلامًا دائمًا بعد انتهاء الحرب.

وفاة الأميرة ديانا 1997

عقب وفاة الأميرة ديانا، المفاجئ في حادث سيارة، الذي أثار لغطًا وقتها، حول أسباب الحادث، خاصة وأنه جاء بعد انفصال أميرة ويلز عن الأمير تشارلز ولي العهد ودخولها في علاقة جديدة لم تحظ بقبول العائلة الملكية.

ألقت الملكة كلمة، إلى شعبها، معربة عن حزنها من وفاة الأميرة ديانا.

وفاة الملكة الأم 2002

بعد وفاة والدة الملكة إليزابيث الثانية، ألقت الملكة البريطانية كلمة، إلى شعبها، نعت فيه أمها، ذاكرة ما قامت به الملكة الأم للحفاظ على المملكة المتحدة.