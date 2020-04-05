الدفاع التركية تفرض قيودا شديدة على تحركات قواتها في سوريا

أنقرة - (أ ش أ):

فرضت وزارة الدفاع التركية، قيودا واسعة على تحركات وتنقلات قواتها في مناطق العمليات العسكرية التي تنفذها في سوريا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أولجاري دينيزير - وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم /الأحد/ - إن كل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا، ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها، فقط بسماح خاص من قبل قائد الجيش.

وأوضح دينيزير، أنه بالتالي سيتم تقليص تحركات الكوادر المنفردة والقوات بشكل عام إلى أقل درجة ممكنة باستثناء الحالات التي تعتبر ضرورية.