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الدفاع التركية تفرض قيودا شديدة على تحركات قواتها في سوريا

10:37 م الأحد 05 أبريل 2020
الدفاع التركية تفرض قيودا شديدة على تحركات قواتها في سوريا

العدوان التركي شمال سوريا

أنقرة - (أ ش أ):

فرضت وزارة الدفاع التركية، قيودا واسعة على تحركات وتنقلات قواتها في مناطق العمليات العسكرية التي تنفذها في سوريا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أولجاري دينيزير - وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم /الأحد/ - إن كل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا، ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها، فقط بسماح خاص من قبل قائد الجيش.

وأوضح دينيزير، أنه بالتالي سيتم تقليص تحركات الكوادر المنفردة والقوات بشكل عام إلى أقل درجة ممكنة باستثناء الحالات التي تعتبر ضرورية.

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القوات التركية سوريا وزارة الدفاع التركية فيروس كورونا

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