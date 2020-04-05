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"نقل للمستشفى".. تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"جونسون" بعد إصابته بـ"كورونا"

10:33 م الأحد 05 أبريل 2020
"نقل للمستشفى".. تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"جونسون" بعد إصابته بـ"كورونا"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وكالات:

كشفت الحكومة البريطانية عن تطورات الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون المصاب بفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد 19"، منذ 10 أيام.

وقالت الحكومة البريطانية، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، إنه تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس "كورونا" منذ إصابته قبل 10 أيام.

وكان جونسون أول قائد لدولة كبيرة يصاب بفيروس "كورونا المستجد"، منذ 10 أيام، كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إصابته بالفيروس في اليوم نفسه، وهما أرفع مسؤولين يقودان جهود مكافحة الوباء في دولة اختارت نهجا متساهلا للتعامل مع الأزمة في بدايتها وجرت على نفسها انتقادات شديدة.

بريطانيا بوريس جونسون فيروس كورونا

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