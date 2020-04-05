أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

السودان يدرس غدًا خطة الإغلاق الكامل لمواجهة "كورونا"

09:30 م الأحد 05 أبريل 2020
السودان يدرس غدًا خطة الإغلاق الكامل لمواجهة "كورونا"

صديق تاور

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ستدرس خطة الإغلاق الكامل خلال اجتماعها غدًا.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد مصابي فيروس "كورونا" إلى ١٢ حالة، بعدما تم تأكيد إصابتين جديدتين.

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة صديق تاور، وأطلعت على مستجدات الوضع الصحي، وأوضاع السودانيين العالقين بالخارج، وموقف حظر التجوال.

وحذر تاور من عدم الجدية في الالتزام بمنع التجمعات، وأوقات الحظر، والسفر إلى الولايات، وما يمكن أن يسببه ذلك من زيادة انتشار فيروس "كورونا".

من جانبه، عبر وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، عن قلقه تجاه استمرار حالات الاشتباه وحالات الانتقال المحلي، مناشدًا كل من عاد إلى السودان من الخارج خلال فتح المطار لفترة وجيزة، التواصل مع السلطات الصحية لفحصه، والتأكد من خلوه من الإصابة.

وشدد على ضرورة منع التجمعات ووقف السفر إلى داخل السودان وخارجه.

هذا المحتوى من

صديق تاور السودان الخرطوم فيروس كورونا

الخبر التالى:

الكرملين: يجب الاستعداد للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1070

    عدد المصابين

  • 241

    عدد المتعافين

  • 71

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1187956

    عدد المصابين

  • 244274

    عدد المتعافين

  • 64055

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن تفاصيل جديدة عن كورونا في مصر: 103 إصابات و7 حالات وفاة