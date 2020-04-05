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سويسرا.. إصابات كورونا تتجاوز 21 ألفا و559 حالة وفاة

09:26 م الأحد 05 أبريل 2020
سويسرا.. إصابات كورونا تتجاوز 21 ألفا و559 حالة وفاة

فيروس كورونا

جنيف - (أ ش أ):

ذكر مكتب الصحة الفيدرالي السويسري أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز، اليوم الأحد، الـ21 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 559 حالة وفاة، ما يجعل سويسرا إحدى أكثر الدول تضررا من الفيروس مقارنة بعدد سكانها الذى يبلغ حوالي 8 ملايين نسمة فقط.

وكانت السلطات الفيدرالية السويسرية قد اتخذت العديد من الإجراءات للحد من عدد الإصابات، لكنها وحتى الآن، لم تفرض حظرا شاملا للتجول، وإن دعت المواطنين السويسريين والمقيمين إلى البقاء في المنازل والخروج فقط في حالات الضرورة، كما شددت السلطات السويسرية وبمساعدة قوات من الجيش الإجراءات على الحدود البرية للبلاد مع الدول المجاورة فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا؛ حيث يسمح بالدخول فقط للمواطنين السويسريين أو المقيمين في سويسرا.

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