مقتل سجناء في نيجيريا خلال منعهم من الهرب خوفًا من كورونا

لاجوس - (د ب أ)

لقى أربعة مسجونين ينتظرون تنفيذ حكم بالإعدام بحقهم، في نيجيريا، حتفهم خلال مشادة مع حرس السجن بعدما أعلنت الحكومة عن خطط لإفراج مبكر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، حسبما أعلنت السلطات اليوم الأحد.

وقال سنوسي معاذو دانموسى رئيس الخدمات الإصلاحية في ولاية كادونا بشمال نيجيريا إن "أربعة سجناء توفوا في المستشفى متأثرين بجراحهم خلال مشاجرة وقعت لدى منعهم من جانب الحراس من الهرب.

ولم يتضح على الفور كيف أصيب السجناء بإصاباتهم القاتلة، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن إطلاق النار عليهم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أيضا أن سجينا كانت ظهرت عليه أعراض الإصابة بمرض "كوفيد-19" قد أثار أعمال شغب يوم الثلاثاء الماضي.

وقال دانموسى إن بيانه كان ردا على "منشورات خبيثة من جانب مجموعة من وسائل الإعلام".

وقال إن المسجونين كانوا يطالبون بالإفراج عنهم استنادا لشائعات بأن الحكومة تنوي الإفراج عن 70 بالمئة من المسجونين.