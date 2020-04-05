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ملكة بريطانيا: وباء كورونا فرصة للتقرب إلى الله وسننتصر عليه

09:10 م الأحد 05 أبريل 2020
ملكة بريطانيا: وباء كورونا فرصة للتقرب إلى الله وسننتصر عليه

الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

وكالات

قالت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، إن بلادها ستنتصر على وباء كورونا المستجد، في أقرب وقت، مؤكدة أن التاريخ سيذكر، جهودكم في مواجهة هذا الوباء القاتل.

وتابعت، ملكة بريطانيا، في كلمة مقتضبة بثتها وسائل الإعلام البريطانية والعالمية، مساء الأحد، أن الوباء فرصة للتقرب إلى الله.

وأضافت، أن بلادها تتصدى للفيروس القاتل، وتسعى للحد من انتشاره، إذا بقينا متحدين.

ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية فيروس كورونا

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