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تونس تسجل 21 إصابة بكورونا والإجمالي 574 حالة

09:00 م الأحد 05 أبريل 2020
تونس تسجل 21 إصابة بكورونا والإجمالي 574 حالة

تونس تسجل 21 إصابة بكورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الأحد، تسجيل 21 إصابة جديدة من مجموع 658 تحليلا مخبريا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 574 حالة مؤكدة من بين 7145 تحليل مخبري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وقالت الوزارة إن عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس ارتفع إلى 22 حالة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، مؤكدة أنه تم إخضاع 19122 شخصًا للحجر الصحي الذاتي، 18720 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و402 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة اليومية.

وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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