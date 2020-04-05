قطر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا وتعلن وفاة مواطن
08:49 م الأحد 05 أبريل 2020
وكالات
أعلنت وزارة الصحة في قطر، عن تسجيل 279 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكبر حصيلة إصابات سجلت في يوم واحد، منذ تفشي الوباء في البلاد.
وأعلنت الوزارة القطرية، أن إجمالي الإصابات بلغ 1604 إصابةً مؤكدةً بالفيروس، في حين سجلت وفاة واحدة اليوم.
الخبر التالى:تونس تسجل 21 إصابة بكورونا والإجمالي 574 حالة
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