قطر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا وتعلن وفاة مواطن

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطر، عن تسجيل 279 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكبر حصيلة إصابات سجلت في يوم واحد، منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأعلنت الوزارة القطرية، أن إجمالي الإصابات بلغ 1604 إصابةً مؤكدةً بالفيروس، في حين سجلت وفاة واحدة اليوم.