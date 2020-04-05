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المغرب يسجل 11 وفاة و107 إصابة جديدة

07:48 م الأحد 05 أبريل 2020
المغرب يسجل 11 وفاة و107 إصابة جديدة

المغرب يسجل 11 وفاة و107 إصابة جديدة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل 107 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 990 حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة السيد محمد اليوبي، قوله، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الاجمالي للوفيات إلى 69 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء الى 71 حالة.

وأشار إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3358 حالة.

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