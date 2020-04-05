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المملكة المتحدة تعتزم إطلاق سراح 4 آلاف سجين مع تزايد إصابات كورونا

07:24 م الأحد 05 أبريل 2020
المملكة المتحدة تعتزم إطلاق سراح 4 آلاف سجين مع تزايد إصابات كورونا

المملكة المتحدة تعتزم إطلاق سراح 4 آلاف سجين

لندن - (د ب أ)

ذكرت وزارة العدل البريطانية، أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو أربعة آلاف سجين، ممن لا يشكلون خطورة كبيرة، في كل من إنجلترا وويلز، مع تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسعي حكومة المملكة المتحدة للبحث عن سبل جديدة للحد من تفشي الجائحة.

وأضافت الوزارة في بيان، نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق عدد مختار من السجناء الذين لم يتبق في مدتهم أكثر من شهرين، وسيخضعون للمراقبة بأجهزة إلكترونية بعد إطلاق سراحهم.

وقال وزير العدل روبرت باكلاند في بيان: "هذا وضع غير مسبوق، لأنه إذا ظل فيروس كورونا يتفشى في سجوننا، فإن جهاز الصحة الوطنية سيواجه عددا هائلا (من المصابين) ومن ثم تعريض مزيد من الأرواح للخطر".

وذكرت الوزارة أن نحو 90 سجينا في المملكة المتحدة قد أصيبوا بالفيروس. وهناك نحو 1200 سجين في عزلة ذاتية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس السبت.

السجون البريطانيا فيروس كورونا خروج السجناء

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