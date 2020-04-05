الكويت تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، في نبأ لها مساء اليوم الأحد، أن وزارة الصحة في الكويت، سجلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 556 حالة إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق من اليوم، تماثل 6 حالات للشفاء من وباء كورونا، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء بالكويت من فيروس كورونا إلى 99 حالة.