إندونيسيا تأمر المواطنين بارتداء أقنعة الوجه مع تزايد إصابات كورونا
جاكرتا - (د ب أ)
طالبت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأحد، المواطنين بارتداء أقنعة الوجه عند خروجهم من منازلهم، وذلك في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 2273 إصابة.
وقال أحمد يوريانتو، مدير مركز مكافحة كورونا التابع لوزارة الصحة الإندونيسية ، إن الأمر بارتداء أقنعة الوجه يأتى متوافقا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح يوريانتو "اعتبارًا من اليوم، يجب أن يرتدي كل شخص قناع الوجه عند الخروج"، مشيرًا إلى أنه "حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض يمكن أن ينشروا الفيروس".
وتابع أنه يمكن للمواطنين ارتداء أقنعة الوجه التي يمكن غسلها نظرا لأن أقنعة الوجه الجراحية وأقنعة (ان-95) مخصصة للعاملين في المجال الطبي فقط.
وأشار يوريانتو إلى أن إندونيسيا، سجلت 181 حالة إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الأحد، وتم شفاء 14 مصابًا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 164.
وارتفعت حالات الوفاة إلى 198 حالة.
وأضاف يوريانتو أن السلطات الصحية أجرت تحاليل لـ9712 شخصا للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.
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