كندا تسجل 44 وفاة و1502 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كندا، اليوم الأحد، عن تسجيل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 14426حالة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت السلطات الصحية الكندية، أنها سجلت 44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 258 حالة.