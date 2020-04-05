الولايات المتحدة.. ارتفاع الوفيات بكورونا إلى ٨٥٠٣ والإصابات إلى ٣١٢ ألفا

وكالات:

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوى المميتة إلى 8503.

ووفقا للإرقام التي نشرتها جامعة جونز هوبكينز، فقد وصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة إلى 312249 إصابة.

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه يتوقع أن تتحسن الأوضاع في الولايات المتحدة بحلول شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ما يزيد عن ٣٠٠ ألف حالة.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض، لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن "الجيش الأمريكي مستعد للعب دوره في المعركة مع كورونا، وإن لجيش الأمريكي نشر ألف جندي في ولاية نيويورك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بالولاية".

وأضاف أن الولايات المتحدة اعتمدت قانون الإنتاج العسكري لمنع تصدير المنتجات الصحية.

وقال إنه يتوقع المزيد من الوفيات خلال الأسبوعين المقبلين بسبب كورونا

وأكد أن بلاده تشهد وضعًا غير مسبوقًا، وأن العمل جاري على قدم وساق، لتعزيز جهود التنسيق لتوصيل المستلزمات والمعدات الطبية لكافة عموم البلاد.

وتابع ترامب، اليوم السبت، أن الوباء عدو خفي، ويسدد ضرباته بسكل غير متوقع، وأن إدارته تبذل قصارى جهدها للحد من انتشار كورونا في البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن العمل جاريًا لتقليل أعداد وفيات الوباء العالمي.