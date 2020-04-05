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صحة غزة تعلن شفاء 6 أشخاص من وباء كورونا

05:44 م الأحد 05 أبريل 2020
صحة غزة تعلن شفاء 6 أشخاص من وباء كورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية، في قطاع غزة المحتل، عن تماثل 6 أشخاص للشفاء، من وباء كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 9 حالات.

وذكرت السلطات الصحية، أن 332 شخصًا أنهو الحجر الصحي المفروض عليهم، بعد قضائهم 14 يومًا في الحجر الصحي، نظرًا لعودتهم من الخارج، في إطار جهود القطاع لاحتواء وباء كورونا.

فيروس كورونا غزة الحجر الصحي

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