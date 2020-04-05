صحة غزة تعلن شفاء 6 أشخاص من وباء كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية، في قطاع غزة المحتل، عن تماثل 6 أشخاص للشفاء، من وباء كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 9 حالات.

وذكرت السلطات الصحية، أن 332 شخصًا أنهو الحجر الصحي المفروض عليهم، بعد قضائهم 14 يومًا في الحجر الصحي، نظرًا لعودتهم من الخارج، في إطار جهود القطاع لاحتواء وباء كورونا.